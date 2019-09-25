Dünya
BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye'ye gelecek25 Eylül 2019 Çarşamba 01:23 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 01:35
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ekim ayının sonunda Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Guterres, 31 Ekim'de Türkiye'nin ara buluculuk alanındaki başlıca faaliyetlerinden biri olan İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılacak.
Kaynak: AA
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