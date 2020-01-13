İşçi ve Meretz'den yapılan ortak yazılı açıklamada, iki partinin 2 Mart'ta düzenlenecek erken seçime tek listeyle katılmayı kararlaştırdığı belirtildi.

Uzmanlar, İsrail'de her geçen yıl gücünü kaybeden iki partinin bu ittifak sayesinde yüzde 3,25'lik seçim barajının altında kalmaktan kurtulacağı yorumunu yapıyor.

İsrail'de geçen yıl 17 Eylül'de yapılan seçimde 120 sandalyeli Meclise İşçi Partisi 6, Meretz'in yer aldığı Demokratik Birlik İttifakı ise sonuncu olarak sadece 5 milletvekili gönderebilmişti.

Netanyahu'yu yakından ilgilendiriyor

İşçi Partisi ve Meretz'in ittifak kararı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceği açısından da belirleyici olabilir.

Başı 3 ayrı yolsuzluk dosyasıyla dertte olan Netanyahu'nun 2 Mart'taki seçimlerde, hem başını çektiği sağ blokla koalisyon hükümeti kurmayı hem de parlamentoya yaptığı dokunulmazlık başvurusunun kabul edilmesini amaçladığı kaydediliyor.

Mavi-Beyaz İttifakı'nın yanı sıra sol partiler ise Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesine karşı çıkıyor.

Bu nedenle İşçi ve Meretz arasındaki ittifakın 2 Mart'ta alacakları oy Netanyahu açısından büyük önem arz ediyor.

İsrail'de geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere iki ayrı erken seçim yapılmış, ancak hem Netanyahu hem de rakibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz hükümeti kurmakta başarısız olmuştu.

Bunun üzerine ülke tarihinde ilk kez hükümeti kurma görevi Meclise verilmiş, bu adımın da başarısız olması üzerine yeniden erken seçim kararı alınmıştı.

Kaynak: AA