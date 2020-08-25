Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İsrail'deki kazı çalışmasında 425 altın sikke bulundu
İsrail'de yeni inşa edilen mahallede yapılan kazı çalışmasında kil çömlek içinde 425 adet saf altın sikke bulundu. Sikkelerin 9'uncu yüzyıl Abbasiler dönemine ait olduğu belirtildi.
Altın sikkeler, Tel Aviv'in güneyinde yeni bir mahallenin inşa edildiği bölgedeki kazıda çalışanlar tarafından ortaya çıkarıldı.
Gönüllü ekipten Oz Cohen, sikkeleri önce parıldayan yapraklara benzettiğini ancak kazıya devam edince durumun böyle olmadığının anlaşıldığını belirtti.
Sikkelerin içinde olduğu kil kalıp çiviyle toprağa sabitlenmiş şekilde bulundu.
Kazı başkanı, hazineyi gömen kişinin sikkeleri tekrar almayı planladığını ifade etti.
Abbasiler dönemine ait
İsrail Eski Eserler İdaresi’nden madeni para uzmanları, sikkelerin 9'uncu yüzyıl Abbasiler dönemine ait olduğunu belirtti.
Altın sikkeler incelemeye alınırken, bölgede ev tipi atölyelerin de bulunduğu kaydedildi.
Etiketler: altın sikke altın define gömü israil kazıSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 16:17
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