Haber Giriş: Kaynak: The Local, Worldometer
İspanya'da COVID-19 ile mücadelede ordu görev alacak
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü bölgelerde 2 bin askerin görev yapacağını duyurdu.
Kabine toplantısının ardından konuşan Sanchez, COVID-19 salgınındaki gelişmelerin "endişe verici" olduğunu ifade etti.
Bölgesel yönetimlere ekstra yardımların sağlanabileceğine dikkat çeken Sanchez, vakaların takibinde, ilk etapta 2 bin askerin görev alacağını kaydetti.
İspanya Başbakanı, ordu personelinin yardımına güvenilebileceği vurgusu yaptı.
İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 872'ye ulaştı. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 420 bini aşmış durumda.
Etiketler: ispanya vaka sayısıiSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 15:43
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