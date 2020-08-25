Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Almanya'daki hastanenin, Navalnıy'ın hastalanmasına sebep olan maddeyi henüz net bir şekilde ortaya koymadığını belirtti.

Peskov, Alman doktorların Navalnıy'ın durumu için "zehirlendi" ifadesini kullanmakta acele ettiğine dikkat çekti.

Sözcü Peskov, Rus muhalifin hastalık sebebinin zehirlenme olduğunun netleşmesi halinde bir soruşturma açılacağını ifade etti.

Ne olmuştu?

Almanya'daki Charite Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Aleksey Navalnıy'ın ilk bulgulara göre zehirlendiği ancak tam olarak maddenin ne olduğunun saptanamadığı belirtilmişti.

Açıklamada, Navalnıy'dan alınan numunelerin incelendiği ve vücudunda "kolinesteraz inhibitörleri" adı verilen aktif maddeler grubundan bir maddeye rastlandığı vurgulanmıştı.

AB soruşturma istedi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği, Navalnıy'ın hayatına kastedildiğini gösteren bu girişimi kınamaktadır. Rus makamlarının gecikmeden Navalnıy'ın zehirlenmesi hakkında bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatması gerekmektedir." ifadesini kullanmıştı.