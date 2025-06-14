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Dünya
AA 14.06.2025 13:42

İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatıldı

İran'la yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın bir sonraki duyura kadar uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı uçuşlara kapatıldı

İsrail Havalimanları İdaresi'nden AA'ya yapılan yazılı açıklamada, Ben Gurion Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Ben Gurion Havalimanı'nındaki uçuşların çift yönlü olarak bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağı kaydedilen açıklamada, daha önce bilet almış yolcuların Ben Gurion'a gelmemeleri ve havayollarının güncellemelerini takip etmeleri istendi.

İsrail'deki hava yolu şirketleri, İran'a düzenlenen saldırılar sonrası dün Ben Gurion'daki yolcu uçaklarını ülke dışına tahliye etmişti.

Rum basınında çıkan haberlerde, İsrailli firmalara ait çok sayıda yolcu uçağının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka ve Baf havalimanlarına iniş yaptığı yazılmıştı.

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