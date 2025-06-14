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Dünya
AA 14.06.2025 13:28

Rusya, insansız hava araçlarına karşı yeni lazer sistemi deneyecek

Rusya hükümeti, insansız hava araçlarını (İHA) durdurmaya yönelik yeni bir lazer sisteminin başarıyla denendiğini bildirdi.

Rusya, insansız hava araçlarına karşı yeni lazer sistemi deneyecek

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın geliştirdiği yeni lazer sistemine ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, Rusya’nın bir bölgesinde kurulan deneme bölgesinde İHA’ların durdurulmasına yönelik ileri seviye yeni lazer sisteminin başarıyla denendiği ve söz konusu sistemin Rus hava savunma sistemine entegre edileceği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "özel askeri operasyonun" başlangıcından bu yana havada 80 binden fazla hedefin Rus hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirmişti.

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Rusya İnsansız Hava Aracı (İHA)
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