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Dünya
AA 16.10.2023 11:24

İsrail’deki ABD vatandaşları gemiyle Hayfa’dan tahliye ediliyor

İsrail’deki ABD vatandaşları ve birinci derece yakınları, Filistinli gruplarla çatışmalar ve Lübnan sınırında tansiyonun artması nedeniyle ülkeden gemiyle tahliye ediliyor.

İsrail’deki ABD vatandaşları gemiyle Hayfa’dan tahliye ediliyor

ABD’nin İsrail büyükelçiliği, İsrail’deki ABD vatandaşları ve birinci derece yakınlarının bugün gemiyle Hayfa Limanı’ndan tahliye edileceğini duyurmuştu.

Bu duyurunun ardından çok sayıda ABD vatandaşı sabah erken saatlerde Hayfa Limanı’na geldi. Tahliye için adını yazdıran ABD vatandaşları ve birinci derece akrabaları liman önünde kuyruklar oluşturdu.

Adı listede olanlar büyükelçilik çalışanlarınca yapılan kimlik ve pasaport kontrolünün ardından limana alındı.

Listede adı bulunmayanlar da gelmeyenlerin olma ihtimalini göz önüne alarak gemide yer açılmasını bekledi.

Adları listede olmadığı için limana alınmayanlar ile büyükelçilik çalışanları arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

Büyükelçilik yetkilileri tahliyenin detayları hakkında bilgi vermese de bölgedeki kaynaklar tahliye için bekleyen geminin 2 bin 500 kişilik olduğunu ve 2 binden fazla kişinin tahliye için kayıt olduğunu aktardı.

Kaynaklar, listede adı olup gelmeyen olursa kayıtlı olmayanların da gemiye alınacağını kaydetti.

İşlemlerin tamamlanmasının ABD vatandaşlarını taşıyan gemi Hayfa Limanı’ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne doğru hareket edecek.

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