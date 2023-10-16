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Dünya
AA 16.10.2023 10:49

Güney Kore, Rusya'ya silah gönderdiğinden şüphelenilen Kuzey Kore'yi eleştirdi

Güney Kore, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirvenin ardından Moskova'ya silah gönderdiğinden şüphelenilen Pyongyang yönetimine tepki gösterdi.

Güney Kore, Rusya'ya silah gönderdiğinden şüphelenilen Kuzey Kore'yi eleştirdi
[Fotograf: AFP]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore-Rusya'nın şüpheli silah anlaşmasına ilişkin konuştu.

Sözcü Koo, Kuzey Kore'nin "Rusya'ya silah gönderdiğini reddettiğini ancak her şeyin teker teker döküldüğünü" belirterek, "Tüm dünyayı kandırmaya çalışan Kuzey Kore'nin gerçek yüzü ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore ile her türlü yasa dışı silah ticaretinin durdurulması gerektiğini kaydeden Koo, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olarak üstüne düşeni yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 13 Ekim'de Kuzey Kore'nin Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya silah temin ettiğini belirtmiş, "Elimizdeki bilgiler, Kuzey Kore'nin son haftalarda Rusya'ya 1000 konteynerden fazla askeri teçhizat ve mühimmat sağladığını gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiğini iddia ettiği teslimatın uydu görüntülerini paylaşmıştı.

Joe Biden yönetiminin paylaştığı görüntülere göre, iddia edilen sevkiyatlar, eylül ayında Kuzey Kore'den yola çıkarak ekimde Rusya'nın Tikhoretsk kentine ulaştı.

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