Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.10.2023 10:34

Brent petrolün varil fiyatı 90,76 dolar

Cuma günü 91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,89 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 90,76 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,31 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 90,76 dolar
[Fotograf: Reuters]

İsrail'in Filistin'e şiddetinin bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği endişeleriyle artan petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Uzmanlar, çatışmanın bölgeye yayılması durumunda yılın geri kalanında beklenen arz açığının daha da derinleşeceğini belirtiyor.

Dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentiler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ederken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, cuma günü yaptığı açıklamada, fiyat baskılarında devam eden azalma nedeniyle bankanın faiz artırımlarını muhtemelen tamamladığına inandığını belirtti.

Fed'in yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, bankanın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise gelecek ayki toplantıda politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,02 ile 91,68 dolar aralığının direnç, 90,36 ile 89,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Petrol İsrail
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Biden, Amerika'da Müslüman çocuğun öldürülmesine tepki gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:57
Türksat 6A bugüne kadarki tüm testleri başarıyla geçti
11:59
TİM Başkanı Gültepe'den enflasyonla mücadele kampanyasına destek
11:54
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teknenin alabora olması sonucu en az 40 kişi öldü
11:46
Hibe olarak dağıtılan defne fideleri çiftçilere gelir kapısı oldu
11:35
Hatay'da ağır hasar alan 8 bina kontrollü yıkıldı
11:37
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Eğil Kalesi'ndeki kazıda saray kalıntıları ortaya çıkarılacak
Eğil Kalesi'ndeki kazıda saray kalıntıları ortaya çıkarılacak
FOTO FOKUS
Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ