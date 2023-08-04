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Dünya
TRT Haber 04.08.2023 09:01

İsrail'de yüksek mahkeme başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın iptalini görüşüyor

İsrail'de yüksek Mahkeme, başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın iptalini görüşüyor. İsrail hükümeti gelişmeye tepki gösterirken, muhalifler ise Netanyahu yönetimini eleştiriyor.

İsrail'de yüksek mahkeme başbakanın görevden alınmasını zorlaştıran yasanın iptalini görüşüyor

İsrail'de başbakanı görevden alma yetkisini Yüksek Mahkeme'den alarak Meclis ve hükümete devreden yasanın iptal davası gündemde.

Mecliste onaylanan söz konusu yasaya yapılan itiraz başvuruları Yüksek Mahkeme'de görüşülüyor.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetiyse iptal davasına tepkili.

İsrailli bazı bakanlar sosyal medya aracılığıyla Yüksek Mahkeme'nin davaya bakmasını eleştirdi.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev, "3 hakimin, İsrail'de demokrasinin imkansızlığını ilan edip etmeyeceğini göreceğiz" diye konuştu.

Miras Bakanı Eliyahu da kuvvetler arasındaki dengenin açıkça ihlal edildiğini savundu.

Muhaliflerden ise İsrailli bakanlara tepki geldi.

Eski Başbakan ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, bakanları, "Kanunu ve mahkemeyi tanımamakla" suçladı.

Böyle bir hükümetin meşru olmadığını söyledi.

Eski Savunma Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz((BENİ GANZ)) da "hükümetin, mahkeme kararına saygı duymaması durumunda, İsrail'in demokratik bir devlet olmayacağını" savundu.

Yüksek Mahkeme'nin kararını açıklaması için birden fazla oturum yapması bekleniyor.

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