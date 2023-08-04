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Dünya
AA 04.08.2023 08:33

Fransa, Nijer'de France 24 ve FRI'nın yayınlarının kesilmesini kınadı

Fransa, Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrasında France 24 ve RFI radyosunun yayınlarının kesilmesi kararını kınadı.

Fransa, Nijer'de France 24 ve FRI'nın yayınlarının kesilmesini kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer'deki askeri cuntanın söz konusu iki kanalın yayınlarını durdurması eleştirildi.

Açıklamada, Nijer'de France 24 televizyon kanalının ve RFI radyosunun yayınlarının kesilmesi kınandı ve bu karar "otoriter bir baskı adımı" olarak nitelendirildi.

Yayınların kesilmesinin "temel hakları ciddi şekilde ihlal ettiği" ifade edilen açıklamada, Fransa'nın "her daim basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü ve gazetecilerin korunmasını desteklediğine" dikkati çekildi.

Elektriğe ve internete erişimin son derece kısıtlı olduğu Batı Afrika'da radyo, ana haber alma aracı konumunda bulunuyor.

 Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

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