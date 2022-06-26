Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 13:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İsrail’de sanayi tesisinde yangın
İsrail’in Hayfa şehrindeki bir sanayi ve lojistik tesisinde dün gece meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı, olayda can kaybı yaşanmadı.
Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve yangının çevredeki evlere ulaşmaması için ekiplerin çalışmalarını yürüttüğü açıklandı.
Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığı duyurulurken, çevredeki evlerde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.
Olaya dair görüntülerde, sanayi tesisinde meydana gelen patlamaların ardından çıkan yangında alevlerin tesisteki binaları sardığı görüldü.
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