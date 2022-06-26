Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve yangının çevredeki evlere ulaşmaması için ekiplerin çalışmalarını yürüttüğü açıklandı.

Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığı duyurulurken, çevredeki evlerde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Olaya dair görüntülerde, sanayi tesisinde meydana gelen patlamaların ardından çıkan yangında alevlerin tesisteki binaları sardığı görüldü.