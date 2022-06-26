Fas resmi televizyon kanalının En-Nazur bölgesi kaynaklarından aktardığına göre, Melilla kentindeki sınır hattından İspanya'ya geçmeye çalışırken 5 düzensiz göçmen daha hayatını kaybetti.

Böylece yaşanan kargaşada ölenlerin sayısı 18'den 23'e çıkarken, onlarca düzensiz göçmen de çeşitli şekillerde yaralandı.

[Fotoğraf: AP]

Yaralananlar arasında Fas güvenlik güçleri mensupları da bulunuyor.

Ayrıca sınır bölgesine baskın yapanların Sahra altı bölgesinden gelen Afrika kökenli kişiler olduğu açıklandı. En az 130 düzensiz göçmen, Melilla'ya geçti.

[Fotoğraf: AP]

Melilla Valiliği, cuma günü sabah saatlerinde sınırın Fas tarafında 1500'den fazla düzensiz göçmenin toplandığını ve bunlardan 500'ünün saat 08.40 sıralarında sınıra akın ederek, kontrol noktasındaki kapıyı kırdığını duyurmuştu.