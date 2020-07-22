Haber Giriş: Kaynak: Reuters
İsrail'de polis ile protestocular arasında tansiyon yükseldi
İsrail'de, hükümetin yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ile başlayan gösterilerde tansiyon yükseldi. İsrail polisi, göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı. En az 10 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Batı Kudüs’teki Başbakanlık konutu önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, polisle karşı karşıya geldi.
İsrail polisi, göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı. En az 10 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Netanyahu'yu kastederek “suç başbakanı” yazılı tişörtler giyen göstericiler, sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön” sloganı attı.
Meclis önündeki gösteriye bazı muhalif milletvekilleri de destek verdi.
İsrail’in farklı kentlerinde geçen hafta da Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlenmişti.
Etiketler: protesto polis Netanyahu koronavirüs israilSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:47
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