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32 katlı otele tırmandı, bin euro para cezasına çarptırıldı
Fransız YouTuber Leo Urban, Barselona'daki 32 katlı Melia oteline tırmandı. 100 metreden daha fazla yüksekliğe hiçbir ekipmanı olmadan tırmanan Urban, bin euro para cezasına çarptırıldı.
2017'de aynı otele sadece 20 dakika içinde tırmanan Fransız YouTuber Leo Urban, kendine yeniden meydan okuyarak 32 katlı Melia otelinin çatısına tırmandı.
100 metreden daha fazla yüksekliğe hiçbir ekipman olmadan tırmanan Urban, bölgedeki insanlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.
Üç yıldır bu tırmanışa hazırlanan Youtuber, tırmanma macerasını başarıyla tamamladı.
Ancak bu başarı ona pahalıya mal oldu.
Kesinlikle bin euro para cezası alacağını söyleyen Urban, "Ceza umrumda değil. Hayallerinizi gerçekleştirmek zorundasınız ve bu paha biçilemez." dedi.
Etiketler: YouTuber tırmanma Melia oteli loe urban fransaSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:38
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