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Dünya
AA 11.02.2025 12:58

İsrail'de muhalefet lideri: Esir takasının askıya alınmasından Netanyahu sorumlu

İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Hamas'ın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasını askıya almasından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sorumlu olduğunu söyledi.

İsrail'de muhalefet lideri: Esir takasının askıya alınmasından Netanyahu sorumlu

Lapid, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Hamas'ın bu kararının, sürekli anlaşmanın ikinci aşamasına geçmek istemediğini dile getiren Netanyahu'ya bir yanıt olduğunu kaydetti.

Esir takasının tek seferde uygulanması çağrısında bulunan Lapid, İsrail yönetiminin "Gazze'deki esirleri öldürmek" anlamına gelecek bir politika izlediğini ifade etti.

Lapid, Netanyahu ve hükümetin zaman kazanmak için anlaşmayı bozmaya çalıştığının altını çizdi.

Esir aileleri de Netanyahu'yu suçladı

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları da Hamas'ın İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerine aykırı davrandığı gerekçesiyle esir takasını askıya almasından Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, esirlerden Itzik'in kardeşi Danny Algert, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle suçladı.

Algert, anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin başlamasının birinci aşamanın şartlarından biri olduğunu ve Netanyahu'nun müzakerelere başlanmasını engelleyerek, Hamas'ın esirleri teslim etmekten vazgeçmesine yol açtığını söyledi.

Hamas, esir takasını askıya almıştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

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