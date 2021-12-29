İsrail'de her yıl 500 bin kadar göçmen kuşun uğrak noktası Hula Gölü doğal yaşam alanında, kuş gribi alarmı verildi. Salgın nedeniyle bölgedeki 5 binden fazla turna telef oldu, 500 binden fazla tavuk da itlaf edildi.

İsrail Park ve Doğa İdaresi yetkilisi Uri Naveh, salgının henüz kontrol altına alınamadığı ve "çok sayıda ölü kuşun gölün ortasında kaldığını, sudan çıkartılamadığı" bilgisini verdi.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg, krizin "ülke tarihinde vahşi yaşama verilen en ciddi zarara yol açtığını" ve hasarın boyutunun henüz netleşmediğini söyledi.

Kuş cesetlerinin çıkarılması için çalışma yürütülüyor

Hula Gölü Sözcüsü Yaron Michaeli de turna nüfusunun bulunduğu bölgede salgının doğal hayata sıçraması endişesiyle kuş cesetlerinin çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Michaeli, turnaların bölgedeki çiftliklerle temas eden küçük kuşlardan hastalığı kapmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

Tavuklar itlaf edildi, yumurta ithal edilecek

Tarım Bakanlığı, bölgede 500 bin tavuğun salgın endişesiyle itlaf edildiğini aktardı. Tavukların itlaf edildiği çiftliğin İsrail'deki yumurta ihtiyacının yüzde 7'sini karşıladığı bilgisi verildi.

Bakanlık, açıklamasında, piyasada milyonlarca eksiklik yaşanacağı endişesiyle yumurta ithal edeceğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail'de "bir ayda tüketilen 200 milyon yumurtadan yaklaşık 14 milyon kadar eksileceği, bu nedenle, 70-80 milyon kadar yumurtanın gümrüksüz biçimde ithal edileceği" bilgisi paylaşıldı.

Hastalığın insanlara geçip geçmediği bilinmiyor

Her yıl yaklaşık 500 bin turnanın Afrika'ya göç rotası üzerinde İsrail'e uğradığı, bir kısmının da yolculuklarını burada tamamlayarak Hula Gölü'nde kaldığı, bu yıl burada kalan turna nüfusunun 30 bin kadar olduğu ifade edildi.

İsrail basınında, koruyucu kıyafetler giyen çalışanların kuş cesetlerini gölden çıkarırken çekilmiş fotoğrafları yer aldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tarım, Çevre ve Sağlık Bakanlığı'nın durumu izlediği, kuş gribinin insanlara bulaştığı yönünde bir vakaya rastlanmadığı duyuruldu.