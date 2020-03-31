Haber Giriş: Kaynak: İHA
İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail'de koronavirüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle tedavi gören 49 ve 50’li yaşlarındaki 2 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, ülkede korona kaynaklı ölenlerin sayısının 18'e, toplam vaka sayısının ise 4 bin 831'e yükseldiği, 83 kişinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.
Etiketler: israil koronavirüs ölü sayısıSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 09:59
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