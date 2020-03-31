İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle tedavi gören 49 ve 50’li yaşlarındaki 2 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, ülkede korona kaynaklı ölenlerin sayısının 18'e, toplam vaka sayısının ise 4 bin 831'e yükseldiği, 83 kişinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.