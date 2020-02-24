Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 2'ye yükseldi
[Fotoğraf: AP]
İsrail’de bir kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edildiği duyuruldu.
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan "Diamond Princess" yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 İsrail vatandaşından birinde daha virüsün tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Diamond Princess gemisi yolcularında test sonucu pozitif çıkan kişinin Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki Sheba Tıp Merkezi’nde karantinaya alındığı ifade edildi.
İsrail Sağlık Bakanlığı cuma günü, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.
Etiketler: koronavirüs israil Diamond PrincessSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 00:17
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