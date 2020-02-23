Almanya’nın Hanau kentinde, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ırkçı terör saldırısının ardından YTB Başkanı Abdullah Eren bölgeye giderek acılı aileler ve yaralılarla görüştü.

TBMM Yurtdışı Türkler Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya ile birlikte aileleri ve yaralı kurtulan vatandaşları ziyaret eden Eren saldırıya ilişkin bilgi aldı.

Eren, terör saldırısında hayatını kaybeden kafe sahibi Sedat Gürbüz’ün babası Selahattin Gürbüz ve saldırıdan yaralı olarak kurtulan hastanede tedavisi devam eden Muhammet Nur Beyazkendir ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı cep telefonu ile görüntülü olarak görüştürdü.

"Tüm dünyaya duyuracağız"

Telefon görüşmesinde Gürbüz’e başsağlığı dileyen Erdoğan, saldırıya ilişkin gereken çalışmaların yapıldığını belirtti.

Erdoğan, “Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletmek isterim. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Biz elimizden geleni hem yüzlerine söyledik hem tüm dünyaya duyuruyoruz. Duyurmaya da devam edeceğiz. Allah sizlere sabırlar versin. Evladımızın mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavisine devam edilen Beyazkendir’in de durumunu soran Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Beyazkendir de telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Elhamdülillah çok iyiyim. Ellerinden öpüyorum Cumhurbaşkanım.” cevabını verdi.

Ziyaretlerde Eren, acılı ailelere YTB olarak her zaman Avrupa’daki Türk vatandaşlarının yanında olduklarını belirtti.

Evinin önünde mermi kovanları buldu

Hanou saldırısının izleri hala tazeyken bir başka ırkçı tehdit haberi ise yine Almanya'dan geldi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy, Hailbronn'daki evinin çevresinde silah sesleri duydu.

Polisi aramasına rağmen olay yerine kimsenin gelmediğini belirten Atasoy, sabah evinin önünde mermi kovanlarını buldu.

Polisin aramalarına yine yanıt vermemesi üzerine İçişleri Bakanlığı'nı aradığını ifade eden Atasoy, olay yerine uzun süre sonra güvenlik güçlerinin geldiğini açıkladı.