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Dünya
AA 19.07.2023 17:13

İsrail'de hükümet Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısına hız verdi

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin kritik yasa tasarısını, 24 Temmuz’da ikinci oylama için Meclise götürecek.

İsrail'de hükümet Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini kısıtlayan yasa tasarısına hız verdi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Anayasa, Yargı ve Kanun Komisyonu, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını kabul etti.

Meclis komisyonu, yasa tasarısına muhalefetin yaptığı itirazları reddetti.

Normalde pazar günleri toplanmayan Meclis Genel Kurulunda, Anayasa Komisyonu Başkanı Simcha Rothman tarafından sunulacak tasarıya ilişkin muhalefetin itirazlarının pazartesi öğlene kadar değerlendirildikten sonra oylamaya geçileceği bildirildi.

İsrail'de Netanyahu karşıtı protesto hareketi sivil itaatsizlik eylemlerine başladı
İsrail'de Netanyahu karşıtı protesto hareketi sivil itaatsizlik eylemlerine başladı

Meclis Genel Kurulunda, 11 Temmuz’da birinci oylamadan geçen Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kısıtlayan tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin kritik yasa tasarısının, Meclis ay sonunda tatile girmeden onaylanması planlanıyor.

Yüksek Mahkeme'nin hükümetin aldığı kararları "kamu çıkarına hizmet etmediği, çıkar çatışması doğurduğu" gibi gerekçelerle "mantık dışı olduğunu" belirterek bozma yetkisini ortadan kaldırmayı öngören yasa tasarısı, kamuoyunda "akla yatkınlık" yasa tasarısı biçiminde tartışılıyor.

İktidar, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak "akla yatkınlık" diye isimlendirilen yasa tasarısını Mecliste birinci oylamada 10 Temmuz'da kabul etmişti. Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Mecliste yapılacak üç oylamadan da geçmesi gerekiyor.

Ertelenen yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Netanyahu koalisyonu ve muhalefet arasındaki yargı düzenlemesi müzakerelerinin tıkanmasının ardından hükümet, yakın zamanda yargı düzenlemesi kapsamında yeniden düğmeye basmıştı.

İNetanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketi, iktidarın bu adımına karşı ülke genelinde sivil protesto gösterileri ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve diğer sağ politikalarına karşı çıkan protesto hareketi, 6 aydır ülke genelinde gösterilerine devam ediyor.

İsrail ordusunda aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları, elit komando birliklerinin yer aldığı yüzlerce yedek asker de Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine devam etmesi durumunda görevlerini sürdürmeyeceklerini açıklamıştı.

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