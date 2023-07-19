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Dünya
AA 19.07.2023 17:09

Kremlin: Putin, BRICS Liderler Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Güney Afrika’da yapılacak BRICS Liderler Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılacağını bildirdi.

Kremlin: Putin, BRICS Liderler Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılacak
[Fotograf: Reuters]

Peskov, gazetecilere, Putin’in BRICS zirvesine katılımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güney Afrika’da ağustosta yapılacak zirveye Putin’in video konferansla katılacağını belirten Peskov, “Bu tam teşekküllü bir katılım olacak.” dedi.

Peskov, zirvede yüz yüze katılımı ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un gerçekleştireceğini aktardı.

BRICS Liderler Zirvesi'ne gelecek ay ev sahipliği yapmaya hazırlanan Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taraf devletlerden biri olarak zirveye katılması durumunda Rus lider Putin'i tutuklamakla yükümlü bulunuyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS Liderler Zirvesi için ülkeyi ziyaret etmesi beklenen Putin'in, UCM'nin yakalama kararı gereği tutuklanmasının, savaş sebebi sayılabileceğini açıklamıştı.

BRICS Liderler Zirvesi

Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.

BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), küresel hasılanın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.

Grubun genişlemesinin gündemde olacağı BRICS Liderler Zirvesi, 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenecek.

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