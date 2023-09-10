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Dünya
AA 10.09.2023 12:00

İsrail’de hükümet karşıtı protestolarda bir araç göstericilerin arasına daldı

İsrail'de hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı gerçekleştirilen kitlesel protestolar sırasında bir araç göstericilerin arasına daldı, bir kişi yaralandı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 36. haftasında da meydanlardaydı.

Tel Aviv'de gece saatlerinde gösterilerin sonuna doğru yargı düzenlemesi karşıtı bir grup protestocu Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatırken, o sırada bir sürücü aracıyla beş protestocuya çarptı ve birini yaraladı.

İsrail basınının aktardığına göre, olayda hafif yaralanan 25 yaşındaki bir kadın yakındaki Ichilov Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı sürücü, bu sabah serbest bırakıldı.

Netanyahu'dan "yasalara uyun" çağrı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre sürücü, protestoculara çarpıp biraz ilerledikten sonra kalabalığın kovalaması sonrası aracını durdurdu ve kimseyi ezmek niyetinde olmadığını iddia etti.

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu, olaya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "her türlü şiddeti güçlü bir şekilde kınadığını" ifade etti.

Netanyahu, "herkesi itidalli davranmaya ve yasalara uymaya" çağırdı.

"Netanyahu'nun kışkırtmaları insanlara nüfuz ediyor”

Protestocu gruplardan “Kaplan Meydanı Güçleri” ise, yayınladıkları açıklamada, Başbakan Netanyahu’yu suçladı.

Protestocu grup, "Netanyahu'nun kışkırtmaları insanlara nüfuz ediyor ve kayıplara yol açıyor. Onun zehir makinesi son birkaç saattir tam gaz çalışıyor ve bu da araçla ezme olayına yol açtı. Netanyahu'nun ellerinde kan var." ifadelerine yer verdi.

Hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı protestoların 36. haftasında, başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa ve Herzliya gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere dün de on binlerce İsrailli katılmıştı.

Gösterilerin sonlandığı sırada onlarca protestocu, kentin ana arteri Ayalon Otoyolu'na inerek trafiği kilitlemişti.

Hükümetin yargı düzenlemesi

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin, göreve geldikten sonra bu yılın başında duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı, ülke çapındaki kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Mecliste muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul edilmişti.

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı çıkıyor.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı çıkan protesto hareketi, yaklaşık 9 aydır gösterilerine devam ediyor.

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