İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamaya göre, Netanya'nın Kiryat Haşaron bölgesinde bir helikopter açık alana düştü.

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri birden fazla yaralanması olan 50 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Helikopterin hangi nedenden ötürü düştüğüne ilişkin İsrail makamlarından açıklama yapılmadı.