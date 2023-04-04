Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail’de helikopter kazası: 1 ölü
[Temsili fotoğraf: Reuters]
İsrail’in Netanya kentinde meydana gelen helikopter kazasında bir kişi öldü.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamaya göre, Netanya'nın Kiryat Haşaron bölgesinde bir helikopter açık alana düştü.
Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri birden fazla yaralanması olan 50 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Helikopterin hangi nedenden ötürü düştüğüne ilişkin İsrail makamlarından açıklama yapılmadı.
Etiketler: İsrail
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