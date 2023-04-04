Kolombiya, "Ottawa Sözleşmesi" ya da "Mayın Yasağı Sözleşmesi" olarak bilinen anlaşmaya 1997'de imza attı ve 2001'den itibaren anlaşmayı uygulamaya başladı.

Ülkedeki 1123 kasabadan 299'unun mayınlardan tamamen temizlendiği, 185'inde mayının olmadığı, 405'inde ise temizlik için hazırlık yapıldığı kaydedilirken 234 kasabaya ilişkin bilgi verilmedi.

Mayın temizleme süreci yavaş ilerliyor

Kolombiya'nın 2025'e kadar ülke topraklarını mayınlardan tamamen arındırma hedefine ulaşamayacağı belirtiliyor.

Caqueta'da, bir zamanlar devlet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) arasındaki çatışmalar nedeniyle yüzlerce kara mayınının döşendiği arazilerde temizlik çalışması profesyonel ekiplerce yürütülüyor.

Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan barış anlaşmasından sonra uluslararası STK'lerden sağlanan fonlar sayesinde geçmiş yıllarda döşenen mayınlar temizlenerek arazi tarım ve hayvancılığa kazandırılıyor.

Metal, plastik ve değişik malzemelerden üretilen kara mayınları toprak altına yerleştirildikten sonra dokunma, basınç ve hatta yaklaşmayla bile patlayabildiği raporlara yansıdı.

Caqueta'ta sivil ve asker onlarca kişinin hayatına mal olan kara mayınları aynı zamanda çok sayıda kişinin uzuvlarını kaybetmesine yol açtı.

Zengin doğal kaynaklara ve geniş tarım arazilerine sahip bölgede, halk yıllardır mayın korkusuyla bu arazilerden faydalanamıyor.

Kara mayınları ekonomik ve kültürel gelişimi ihlal ediyor

Barış ve Uzlaşma Vakfı (Pares) Direktörü Francisco Daza, ordunun belirli bölgelerde ilerlemesinin önüne geçmek amacıyla silahlı grupların geçmiş yıllarda anti personel mayınları döşediğini belirtti.

Bu tür silahların halkın yaşam, özgürlük, serbest dolaşım ve güvenlik hakkını gasbettiğine dikkati çeken Daza, kara mayınlarının bölge halkının sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimlerini engellediğini söyledi.

32 yılda 12 bin 170 kişi mayına maruz kaldı

Barış Yüksek Komiserliğinin verilerine göre, 1990 ile 2022 yıllarında anti personel mayına maruz kalan 12 bin 170 kişi yaralandı, bunların yüzde 59'unun kamu çalışanı, yüzde 41'inin ise sivil olduğu belirtildi.

Yaralanan 12 bin 170 kişiden yüzde 19'unun hayatını kaybettiği bildirildi.

Kara mayınlarının patlamasından, yönetim bölgelerinden Antioquia'da 2 bin 645, Meta'da 1152, Narino'da 1081, Kuzey Santander'de 969 ve Caquea'da ise 946 kişinin etkilendiği kaydedildi.

Kolombiya'nın Kasım 2016'ya kadar Afganistan'dan sonra anti personel mayın ve patlayıcı savaş kalıntıları kaynaklı ölüm veya yaralanmaların en çok yaşandığı ikinci ülke olurken günümüzde ise Ulusal Tarih Hafıza Merkezine göre altıncı sırada yer alıyor.

Öte yandan sadece mayınlar değil, patlayıcı kalıntıları da tehlike arz ediyor çünkü onları tarlalarda bulan çocuklar ve gençler infilak halinde yaralanıyor.