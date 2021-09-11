İsrail Haaretz gazetesinin internet sayfasından verdiği habere göre, Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile kimliği açıklanmayan bir diğer tutuklu daha İsrail güçlerince yakalandı.

Yediot Ahronot gazetesinin internet sayfasında ise Zübeydi ile Muhammed el-Arıda'nın Tur Dağı yakınlarındaki Ummul Ganem bölgesinde bir kamyon park alanında saklanırken yakalandıkları ifade edildi.

Firar eden 6 Filistinliden 4'ü yakalandı

Kanal 12 Televizyonu da polisin, iki firarinin, nerede saklandıklarına ilişkin istihbarat bilgisi aldığına işaret edildi. Böylelikle firar eden 6 Filistinliden 4'ü yakalanmış oldu.

İsrail polisinden dün yapılan yazılı açıklamada, 6 firariden ikisinin kuzeydeki Nasıra kentinin güney batısında yer alan El-Kafza Dağı (﻿Mount Precipice) çevresinde yakalandığı belirtilmişti.

Olay

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik tünel kazdıklarını bildirmişti.

İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olan Gilboa Hapishanesi, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004'te açılmıştı.