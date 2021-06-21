İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, ülkedeki okullarda geçen hafta koronavirüs vakaları üç kat arttı.

Okullarda geçen hafta 164 öğrenci ve 16 görevlide koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı.

“Vakaların yüzde 70’i Delta varyantı”

Haberde, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin okullarda görülen koronavirüs vakalarının yüzde 70'inin Delta varyantı kaynaklı olduğuna inandığı bilgisine de yer verildi.

İsrail'de 6 Haziran'dan itibaren 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanmıştı.

Aktif vaka sayısında artış

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana koronavirüs önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 387'ye yükseldi.