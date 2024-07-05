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Dünya
AA 05.07.2024 10:43

İsrail'de aşırı sağcı Bakan, Netanyahu'ya koalisyondan çekilme tehdidinde bulundu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden çekilme tehdidinde bulunduğu bildirildi.

İsrail'de aşırı sağcı Bakan, Netanyahu'ya koalisyondan çekilme tehdidinde bulundu

Yerel basında çıkan haberlere göre Ben-Gvir, Hamas'ın esir takasına ilişkin yanıtının görüşüldüğü Güvenlik Kabinesi toplantısında Netanyahu'yu hedef aldı.

Ben-Gvir, Netanyahu'nun Kabine'ye danışmadan Hamas ile dolaylı esir takası müzakerelerine İsrail'den bir heyet gönderme kararı almasını eleştirdi.

Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant ve güvenlik yetkilileriyle kapalı kapılar ardından gizli görüşmeler yaptığını savunan Ben-Gvir, İsrail Başbakanı'nın Kabine'yi "dekoratif olarak kullandığını" ileri sürdü.

Toplantıda Ben-Gvir'in Netanyahu'ya hitaben, "Başbakan size söylüyorum, tek başınıza karar verirseniz bu sizin sorumluluğunuzdadır ve siz de yalnız kalırsınız." dedi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'dan 3 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den bir heyet göndermeyi kararlaştırdığını duyurmuştu.

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