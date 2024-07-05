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Dünya
AA 05.07.2024 10:41

Gazze'deki yakıt kıtlığının sağlık hizmetlerinde daha fazla aksamaya neden olması bekleniyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan ciddi yakıt kıtlığı nedeniyle sağlık hizmetlerinde daha fazla aksama beklendiğini belirtti.

Gazze'deki yakıt kıtlığının sağlık hizmetlerinde daha fazla aksamaya neden olması bekleniyor
[Fotograf: AA]

Ghebreyesus, Gazze'deki hastanelerin durumuna ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Gazze'de ciddi yakıt kıtlığı nedeniyle sağlık hizmetlerinde daha fazla aksama yaşanması bekleniyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, dün Gazze'ye yalnızca 90 bin litre yakıtın giriş yaptığını ancak sadece sağlık sektörünün günlük 80 bin litreye ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, yakıt kıtlığının DSÖ ve Birleşmiş Milletler'i (BM) imkansız seçimler yapmaya zorladığını kaydederek, hizmetlerin durma noktasına gelmesini önlemek için Nasır Hastanesi, el-Emel Hastanesi, Kuveyt Hastanesi ve Filisin Kızılay'ına ait ambulanslar da dahil önemli hastanelere sınırlı yakıt ikmali yaptıklarını belirtti.

Ghebreyesus, "Gazze-Avrupa Hastanesi'nin 2 Temmuz'dan bu yana hizmet dışı kalmasından dolayı Gazze Şeridi'nde daha fazla hastanenin kaybedilmesi felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'nin güneyinde bulunan Refah kentindeki çatışmaların ana yakıt depolarına ulaşımı tamamen engellediğini vurgulayan Ghebreyesus, düzenli gıda, yakıt ve tıbbi malzemelerin Gazze Şeridi'ne ulaştırılması için 7 Mayıs'tan bu yana kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması çağrısını yineledi.

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