İsrail'de alarm: Golan Tepeleri’ndeki kayak merkezi kapatıldı03 Ocak 2020 Cuma 10:42 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 11:27
İsrail, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, Golan Tepeleri’ndeki kayak merkezinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
İsrail ordusu sözcülerinden Avicha Adraee’nin Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, Golan Tepeleri’nde bulunan Hermon Dağı Kayak Merkezi, "yapılan durum değerlendirmesi" üzerine geçici olarak kapatıldı.
Kayak merkezinin muhtemel füze saldırılarına karşı kapatıldığı iddia ediliyor.
Kasım Süleymani öldürüldü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldü.
ABD'nin üstlendiği operasyonun bölgede tansiyonu yükselteceği yorumları yapılmıştı.
Kaynak: TRT Haber, AA