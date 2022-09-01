Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 10:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi
[Fotograf: İHA]
İsrail'in güney kıyı ovasında bir fil dişinin keşfedildiği duyuruldu. Fil dişinin 500 bin yıllık olduğu düşünülüyor.
İsrail Eski Eserler Kurumu (IAA) Tel Aviv Üniversitesi ve Ben-Gurion Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri çalışma çerçevesinde 500 bin yıllık fildişi fosilinin bulunduğunu açıkladı.
Palaeoloxodon antiquus olarak bilinen bir file ait 2,5 metre uzunluğundaki diş fosili inceleme altına alınırken, İsrail Eski Eserler Kurumu Tarih Öncesi Uzmanı Avi Levy, `Bu, Yakın Doğu'da tarih öncesi bir bölgede şimdiye kadar bulunan en büyük tam fosil dişi` dedi.
Yetkililer, bulunan devasa fil türünün bölgede yaklaşık 800 bin yıl önce ortaya çıktığını ve 400 bin yıl önce soyunun tükendiğini söyledi.
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