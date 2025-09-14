Açık 27.2ºC Ankara
Dünya
AA 14.09.2025 16:43

İsrail, Yemen'den İHA saldırısı nedeniyle, Ramon Havalimanını yeniden uçuşlara kapattı

İsrail, Yemen'den insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı nedeniyle güneydeki Ramon Havalimanını yeniden uçuşlara kapattı.

İsrail, Yemen'den İHA saldırısı nedeniyle, Ramon Havalimanını yeniden uçuşlara kapattı
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki Be'er Ora (Arabe Vadisi) bölgesine bir İHA'nın sızdığı ve sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili detayların incelendiği belirtildi.

İsrail ordusundan daha sonra yapılan bir açıklamada da Yemen'den Arabe Vadisi bölgesine düzenlenen İHA saldırısının engellendiği, şarapnel parçalarının düşme endişesi nedeniyle sirenlerin devreye girdiği ifade edildi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, ülkenin güneyindeki Umm er-Reşraş (Eilat) bölgesindeki Ramon Havalimanı bölgesine bir İHA'nın sızmasının ardından sirenler çaldı.

Kanal 12 televizyonu da Ramon Havalimanının yeni bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Yemen'deki Husilerden saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'de 7 Eylül'de Yemen'den atılan İHA'nın ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanına isabet etmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığı belirtilmişti.

İsrail Havalimanları Kurumu, saldırının ardından Ramon Havalimanının uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği, Ramon Havalimanını vuran İHA'nın tespit edilemediği ve sirenlerin devreye girmediği kaydedilmişti.

