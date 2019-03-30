İngiltere'nin başkenti Londra'da Toprak Günü ile Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün birinci yıl dönümü dolayısıyla İsrail'in Büyükelçiliği önünde bir gösteri düzenlendi.

"Dayanışma içindeyiz"

Gösteride, "Filistin için özgürlük", "Gazze ablukasına son verin" yazılı dövizler taşınırken sık sık "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Etkinliği organize eden Filistin Dayanışma Kampanyası Yöneticisi Ben Jamal, "Bugün Gazze'de yürüyüş yapan ve temel haklarını almak için yürüyüşlerine devam edecek olanlarla dayanışma içindeyiz" dedi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya dikkat çekilen diğer konuşmalarda, ayrıca İngiliz hükümetinden de İsrail'e verdiği desteği gözden geçirmesi istendi.

Etkinlikte ayrıca Filistinliler tarafından şarkılar da seslendirildi.

Hoparlörle sabote etmeye çalıştılar

Bu arada, konuşmaların yapıldığı sahnenin yakınında İsrail yanlısı bir grup toplandı. İsrail bayrağı taşıyan grup, yapılan konuşmaların duyulmaması için yanlarında getirdikleri hoparlörden yüksek sesli müzik yayını yaptı.

Ayrıca gruptan bir kişinin Filistin'e destek veren siyonizm karşıtı Yahudilerin yanına giderek "utanın" diye bağırdığı görüldü.

İsrail yanlısı grup ile Filistin destekçileri zaman zaman karşılıklı slogan atarken, polis herhangi bir olay çıkmaması için iki taraf arasında güvenlik önlemi aldı.

Hollanda'da Filistinlilere destek yürüyüşü

Öte yandan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Filistinli Evi Vakfınca Dam Meydanı'nda, 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 43. yılı ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün birinci yılı dolayısıyla düzenlenen gösteriye Müslümanların yanı sıra Hollandalılar da katıldı.

Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin" ve "Terörist İsrail" sloganları atan göstericiler, Gazze sınırında 30 Mart 2018'den beri 200'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına tepki gösterdi.

Gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail'in bu zamana kadar Birleşmiş Milletler'in (BM) aldığı kararları ihlal ettiği belirtilerek buna rağmen İsrail'i eleştirenlerin antisemitizm ve Yahudi düşmanlığı ile suçlandığına dikkat çekildi. İsrail'i boykot etmenin ve uygulanan yaptırımların ise terörle eş tutulduğu ifade edildi.

İsrail taraftarlarından provokasyon

Ayrıca gösteride İsrail bayrakları açan bir grup İsrail taraftarı, Filistin'e destek veren göstericileri kışkırttı.

Filistin taraftarlarına saldırı, hakaret ve buna benzer sebeplerden dolayı birçok kez gözaltına alınan Hollanda'da yaşayan eski bir İsrail askeri, sürekli gösteri alanına yaklaşarak Filistin tarafını provoke etmesi sonucu kısa süreli gerginlikler yaşandı.

Gösteri alanına gelerek duruma müdahale eden polisin, İsrail taraftarlarının izinsiz gösterisinin devam etmesine engel olmadığı ve güvenliği sağlamak yerine meydandan ayrıldığı görüldü.

ABD'nin Golan Tepeleri kararına protesto

Filistinli Evi Vakfı Başkanı Amin Abou Rachid, sadece Filistin Toprak Günü'nü anmak için değil özellikle Gazze'de yaşanan olayları ve ABD'nin Golan Tepeleri'nde İsrail hakimiyetini tanıma kararını da protesto etmek için gösteri yaptıklarını söyledi.

Gazze'deki Filistinlelere dayanışma içerisinde olduklarını belirten Rachid, "Uluslararası toplumun artık uyanıp İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı görmesi lazım. İsrail bir yıl içerisinde 200’den fazla insanı öldürdü. Filistinliler barışçıl bir şekilde bayrakları ile gösteri yaparken, İsrail tanklarla, ağır silahlarla karşılık veriyor" dedi.

Rachid, İsrail taraftarlarının gösterilerini provoke etmesine ilişkin şöyle konuştu:

"Belediye ile görüşmemizde bugün Dam Meydanı'nda sadece bizim gösteri yapmamıza izin verildi. Buna rağmen İsrail taraftarları özellikle bugün buraya gelip olay çıkararak gösterilerimizin yasaklanmasını sağlamak için provoke ettiler. Polisi bu konuda bir kaç kere aradığımız halde geç geldiler ve duruma fazla müdahale etmediler ve izinleri olmamasına rağmen İsrail taraftarlarını meydandan uzaklaştırmadılar."

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Trump'ın Golan provokasyonu

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA