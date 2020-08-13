İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Adalet Bakanlığı Polis Personelleri Soruşturma Dairesi, sınır muhafızlarından 5 polis hakkındaki iddianameyi Birus’s Sebi Bölge Mahkemesi'ne sundu.

İddianame, Filistinlilere yönelik; silahlı gasp, komplo, tehlikeli koşullarda saldırı, eziyet etme gibi suçları içeriyor.

Söz konusu saldırıların, İsrail askeri kontrol noktasından geçmek isteyen Filistinlileri hedef aldığı kaydedildi.

İddianamede ayrıca Metar Kontrol Noktası yakınlarında devriye gezen İsrail güçlerinin, geçen ay birkaç kez Batı Şeria ile Filistin arasındaki sınırı geçmek isteyen Filistinlileri gasbettiği yer aldı.

Soruşturma Dairesi, mahkemeden şüphelilerin hakkındaki işlemler tamamlanıncaya kadar tutuklu kalması talebinde bulundu.