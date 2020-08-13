Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD ve İsrail'den uzun menzilli füze denemesi
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail, dün gece yarısı ABD'nin katılımıyla "Arrow (HITS) 2" uzun menzilli anti-füze sistemini başarıyla test ettiğini açıkladı.
Konuya ilişkin açıklama İsrail Savunma Bakanlığından yapıldı.
Açıklamada, söz konusu füze denemesinin, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yönetildiği ve İsrail'in merkezinde bulunan bir tesiste gerçekleştirildiği kaydedildi.
Deneme sırasında Arrow-2 sisteminin, uzun menzilli (karadan karaya) bir füzeyi durdurmayı başardığı belirtilen açıklamada, Arrow-3 sisteminin ise geçen yıl ABD'nin Alaska eyaletinde test edildiği aktarıldı.
Etiketler: israil füze abd füze arrow 2Son Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 14:05
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