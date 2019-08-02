Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, İsrail polisi Batı Şaria'nin El-Halil kentinde yaşayan 8 yaşındaki Melek Sedr'i "Yerleşimcileri taciz etmek" suçlamasıyla ifade vermeye çağırdı.

Görgü tanıkları, Melek Sedr'in El-Halil'deki evinin İsrail polisi tarafından basıldığını ve ifadeye çağırma tebligatının babasına verildiğini aktardı.

İsrail geçtiğimiz günlerde de işgal altındaki Kudüs'te, 4.5 yaşındaki Rabii İleyyan'ı polise taş attığı gerekçesi ile ifadeye çağırmıştı.

Bu olaydan bir gün sonra ise 6 yaşındaki Kays Firas Abid’in polise taş attığı iddia edilerek babası ifadeye çağrılmıştı.

Filsitinliler sık sık çeşitli iddialarla gözaltına alınıyor

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: Al Quds Al Arabi