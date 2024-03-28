Parçalı Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.03.2024 12:10

İsrail Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında yaklaşık 200 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında şu ana kadar yaklaşık 200 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında yaklaşık 200 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki "operasyonlarının" devam ediyor.

Hastane ve çevresine 18 Mart'tan bu yana devam eden baskında şu ana kadar yaklaşık 200 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Karara ve Emel bölgesinde de saldırılarına devam ettiği kaydedildi. Emel bölgesinde şu ana kadar onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail Şifa Hastanesi çevresindeki evleri hedef aldı, hastanedeki yaralıları alıkoydu
İsrail Şifa Hastanesi çevresindeki evleri hedef aldı, hastanedeki yaralıları alıkoydu

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

UNICEF Sözcüsü: Gazzeli çocuklar kabusun sona ermesi için öldürülmeyi umuyorlar
UNICEF Sözcüsü: Gazzeli çocuklar kabusun sona ermesi için öldürülmeyi umuyorlar

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail güçlerinin Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinli yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
İletişim Başkanlığı, seçim için Ankara ve İstanbul'da basın merkezi kuracak
12:30
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Eriha şehrini giriş çıkışlara kapattı
12:11
"Para sayma" görüntülerine ilişkin Şişli Belediye Başkanı Keskin ifade verdi
12:23
ASELSAN'dan 35 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi
12:05
Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi
11:56
Elektrik üretimi ocakta yüzde 8,8 arttı
Gölge oyunu ve meddahlık geleneğini 25 yıldır yaşatıyor
Gölge oyunu ve meddahlık geleneğini 25 yıldır yaşatıyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin enerjideki uluslararası kritik rolü
Türkiye'nin enerjideki uluslararası kritik rolü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ