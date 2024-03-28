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Dünya
AA 28.03.2024 11:38

İsrail güçlerinin Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinli yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Açıklamada, yaralıların tedavi için hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı, Cenin kenti, Cenin Mülteci Kampı, Tulkerim kentindeki Şuveyka beldesi, El-Halil ve Beytüllahim kentlerinin beldelerine baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri, Kalendiya Mülteci Kampı'nda baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Ayrıca Tulkerim kentinin Şuveyka beldesinde Filistinlilere ait evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı'ndaki bir evi kuşattı ve evdeki bir kişiyi gözaltına aldı. Kuşatmaya tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

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