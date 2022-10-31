Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 06:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail, seçim günü Filistin'deki sınır kapılarını ve bazı bölgeleri kapatacak
[Fotograf: AA]
İsrail'de seçimlerin yapılacağı 1 Kasım Salı günü, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki sınır kapıları ile bazı bölgelere giriş çıkış yasaklanacak.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "emniyet teşkilatının tavsiyesi ve ülkenin genel durumuna binaen, Yahudiye ve Samara Bölgesi (Batı Şeria'ya İsrail tarafından verilen isim) ile Gazze'deki sınır kapılarının kapatılmasına karar verildiği" bilgisi paylaşıldı.
Açıklamaya göre, yasak, 1 Kasım gece yarısı başlayıp 2 Kasım gece yarısından önce kaldırılacak.
İsrail'de seçimlerin yapıldığı ve Yahudi bayramlarının kutlandığı dönemlerde Gazze'deki Kerm Ebu Salim ile Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları, Batı Şeria'da ise yerleşim birimlerinden geçen sokaklar giriş çıkışlara kapatılıyor, İsrail'de çalışan Filistinlilerin çalışma izinleri de donduruluyor.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail
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