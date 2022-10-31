Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 04:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hayvanat bahçesinden kaçan kral kobra, bir hafta sonra geri döndü
[Temsili fotoğraf: AA]
İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir hayvanat bahçesinden kaçan 2,2 metre uzunluğundaki kral kobra, bir hafta sonra kendi başına teraryumuna geri döndü.
Skansen Akvaryum Müdürü Jonas Wahlstrom, "Sir Vass" adlı kral kobranın yuvasına geri döndüğünü açıkladı.
Wahlstrom, kral kobranın, kaçışından bir hafta sonra kendi başına yuvasına dönmüş olarak bulunduğunu belirtti.
Yılan, 22 Ekim'de Skansen Açık Hava Müzesi'ndeki hayvanat bahçesinde bulunan teraryumun tavanındaki aydınlatma boşluğundan kaçmıştı.
X-ray cihazlarıyla yapılan arama sonucunda yılanın hafta başında yeri tespit edilmiş, ancak kral kobra izini tekrar kaybettirmeyi başarmıştı.
[Fotoğraf: AP]
Etiketler: İsveç
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