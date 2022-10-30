Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 23:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde konserde izdiham: 11 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da, Kongolu sanatçı Fally Ipupa'nın konserinde çıkan izdihamda 11 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre Ipupa'nın, Kinşasa Stadyumu'nda verdiği konserde izdiham çıktı.
İzdihamda 2'si polis 11 kişi hayatını kaybetti.
Organizatörlerin, 80 bin kapasiteli Kinşasa Stadyumu'na yaklaşık 120 bin kişiyi aldığı ileri sürülüyor.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı, organizatörler gözaltına alındı.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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