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Dünya
AA 01.11.2023 22:04

İsrail Savunma Bakanı, "Gazze'de ağır bir bedel ödediklerini" söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ağır bir bedel ödediklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı, "Gazze'de ağır bir bedel ödediklerini" söyledi
[Fotograf: AA]

Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve kara operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de şiddetli çatışmalar yaşandığını kaydeden Gallant, "İsrail ordusunun Hamas'ı yenme hedefine doğru ilerlediğini" ileri sürdü.

İsrailli Bakan, çatışmaların başlamasından bu yana öldürülen İsrail askerlerine işaret ederek, ağır bir bedel ödediklerini ifade etti.

Gallant, "Toprağa düşenlerin (askerlerin) uğruna, yaşayanların uğruna, İsrail halkının ve İsrail devletinin uğruna düşmana saldırmalıyız" dedi.

Filistin yönetiminin engellenen vergi gelirleri

Filistin yönetimine aktarılması gereken vergi gelirlerinin İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından askıya alınmasına ilişkin bir soru üzerine ise Gallant, "terörizmin önlenmesine yardımcı olmak için fonların Filistin yönetimine aktarılması gerektiğini" söyledi.

İsrailli Bakan, işgal altındaki "Batı Şeria'da istikrarın İsrail'in çıkarına olduğunu" belirtti.

İsrail ordusu, 31 Ekim'den bu yana Gazze’deki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısının 16'ya yükseldiğini bildirmişti.

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