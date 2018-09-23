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İsrail savaş uçaklarından Filistinli göstericilere saldırı: 9 yaralı

İsrail savaş uçakları, Gazze sınırında işgal karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırdı.

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İsrail savaş uçaklarından Filistinli göstericilere saldırı: 9 yaralı

Gazze sınırında yer alan Şucaiyye Mahallesi'nin doğusundaki Melleke bölgesinde Filistinli gençlerin gösteri için toplandığı yere, İsrail ordusuna bağlı bir savaş uçağı hava saldırısı düzenledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, İsrail uçaklarının Gazze’deki Bureic mülteci kampında barışçıl gösteri düzenleyen sivilleri bombaladığını açıkladı.

Sözcü Kudra, İsrail’in saldırısında 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bir askeri uçağın, Gazze'den sınırın İsrail tarafındaki beldelere yanan uçurtma ve balon gönderdiği iddia edilen gruba saldırı düzenlediği aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

Kaynak: İHA, AA

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