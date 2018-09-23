İdlib'de muhaliflerden ve aşiretlerden Soçi mutabakatına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçtiğimiz hafta Rusya’nın Soçi kentinde yapılan İdlib mutabakatının ardından bugün İdlib yerel meclis binasında muhalif gruplar ve bölgenin önde gelen aşiret reisleri bir toplantı düzenledi.

Toplantıya, Yerel Meclis Başkanı Bessam Sahyonni başkanlık yaptı. Toplantıda, Soçi zirvesinde alınan kararların uygulanmaya başlamasıyla birlikte bölgede bundan sonra dengelerin nasıl değişeceği ve neler yaşanabileceği tartışıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib’de bulunmasının “bölge için bir şans” olduğu değerlendirildi.

"Garantörlüğümüzü ve güvenimizi sağlayacak tek devlet Türkiye’dir"

Toplantı sonunda alınan ortak karara göre Soçi’de alınan kararlara bağlı kalınacağı ve ağır silahların bu bölgeden çekileceği açıklandı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan İdlib Yerel Meclisi Grup Başkanı Dr. Bessam Sahyonni, “Bir çok bölgenin temsilcileriyle, aşiret liderleriyle bir araya geldik. İdlib yerel meclisi olarak Türkiye’nin aldığı bu kararların güvenilir bir şekilde yerine getirilmesini talep ediyoruz. Burada bizim garantörlüğümüzü ve güvenimizi sağlayacak tek devlet Türkiye’dir.Türkiye’nin bizim aleyhimize hiçbir şey yapmayacağını biliyoruz, artık bizi yalnız bırakmayacağını da biliyoruz.” diye konuştu.

"Ağır silahların bölgeden çıkarılmasnı destekliyoruz"

Aşiret liderleri de, TSK’nin gözlem noktaları sayesinde bir çok noktaya rejimin düzenlediği kara saldırılarının durduğuna dikkat çekti.

"Soçi zirvesinde 20 kilometrelik bir güvenlik hattı belirlendi. Bu güvenlik hattına biz uyacağız. Ağır silahların bölgeden çıkarılması taahhüt edildi. Biz bunu sağlayacağız, bunu da destekliyoruz. İdlib bölgesinde bütün aşiret liderleri Soçi zirvesi kararlarının doğru bir karar olduğuna inanıyor ve Türkiye’ye güveniyor. Biliyoruz ki türk devleti bizim için burada. Soçi zirvesinde alınan kararlarda aşiretler olarak bize düşen görev ne ise onu yerine getireceğiz." dedi.

Toplantıya 400 kişi katıldı

Yerel Meclis binasında gerçekleşen toplantıya, meclis üyeleri, 500 binden fazla nüfusu temsil eden 120 aşiret lideri, kanat önderleri ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan 400 kişi katıldı.

Kaynak: TRT Haber, İHA