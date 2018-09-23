  • 23 EYLÜL 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.294
    EURO 7.396
  • BIST 97988.16
    ALTIN 242.732
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Danımarka'da bir grup Türk gencine silahlı saldırı

Danımarka'da bir grup Türk gencine silahlı saldırı

Danimarka'da bir grup Türk gencine, maskeli kişilerce ateş açıldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı, ancak park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Danımarkada bir grup Türk gencine silahlı saldırı

Saldırı, Danımarka'nın başkent Kopenhag’ın batısında bulunan ve Türklerin yoğunlukta yaşadığı Ishoj şehrinde gerçekleşti.

Bir akaryakıt istasyonunda sohbet eden bir grup Türk gencine, hareket halindeki bir araçtan maskeli kişilerce ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı.

Saldırganların 3 el ateş ettiği ve aracın hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdiği bildirildi.

Şehirde son bir hafta içinde meydana gelen 2’nci silahlı saldırı sonucu polis bölgeyi sınırlandırılmış izleme bölgesi ilan etti.

Buna göre, güvenlik güçleri savcılık kararı olmaksızın vatandaşların üzerini, evlerini ve araçlarını arayabilecek.

Kaynak: TRT Haber, İHA

Etiketler: danimarka, Türkler, saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER