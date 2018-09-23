Danımarka'da bir grup Türk gencine silahlı saldırı

Saldırı, Danımarka'nın başkent Kopenhag’ın batısında bulunan ve Türklerin yoğunlukta yaşadığı Ishoj şehrinde gerçekleşti.

Bir akaryakıt istasyonunda sohbet eden bir grup Türk gencine, hareket halindeki bir araçtan maskeli kişilerce ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmadı.

Saldırganların 3 el ateş ettiği ve aracın hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdiği bildirildi.

Şehirde son bir hafta içinde meydana gelen 2’nci silahlı saldırı sonucu polis bölgeyi sınırlandırılmış izleme bölgesi ilan etti.

Buna göre, güvenlik güçleri savcılık kararı olmaksızın vatandaşların üzerini, evlerini ve araçlarını arayabilecek.

Kaynak: TRT Haber, İHA