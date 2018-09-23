  • 23 EYLÜL 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.294
    EURO 7.396
  • BIST 97988.16
    ALTIN 242.732
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kabe'nin hac mevsiminde bir kısmı kaldırılan örtüsü yeniden indirildi

Kabe'nin hac mevsiminde bir kısmı kaldırılan örtüsü yeniden indirildi

Kabe'nin, korunma, temizlik ve herhangi bir zarara uğramaması için hac mevsiminde bir kısmı yukarı toplanarak kaldırılan örtüsü yeniden indirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kabenin hac mevsiminde bir kısmı kaldırılan örtüsü yeniden indirildi

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Abdulaziz Kisve-i Şerif Kompleksi Genel Müdürü Ahmed bin Muhammed el-Mansuri, yaptığı açıklamada, Kabe örtüsünün hac mevsiminde kaldırılan kısmının yeniden indirildiğini ve şâzervânlara bağlanarak sabitlendiğini ifade etti.

Mansuri, indirilen kısmın, Kabe'nin örtüsünün korunma, temizlik ve herhangi bir zarara uğramaması için yaklaşık 3 metre kadar yukarı toplanan bölüm olduğuna işaret etti.

"Tavaf sırasında çok sayıda hacı adayı Kabe'ye dokunmak istiyor ve örtüye tutunuyor. Bu da Kabe'nin örtüsüne zarar veriyor. Bu nedenle hac mevsimi bitimine kadar Kabe'nin örtüsü yukarıya toplu şekilde bırakılıyor, hac mevsiminin ardından doğal haline dönüyor."

Kutsal topraklardaki hacı adaylarının, vakfe için Arafat'a çıktığı arife gününde değiştirilen Kabe'nin örtüsü hac farizasının bitimine kadar Kabe görünecek şekilde aralanıyor.

14 metre yüksekliğinde 45 metre genişliğinde olan ve 16 parçadan oluşan örtü, Mekke'de bir fabrikada üretiliyor. Toplam maliyeti 6 milyon dolara ulaşan Kabe örtüsünün yapımında yaklaşık 700 kilogram saf ipek ile 120 kilogram altın ve gümüş iplik kullanılıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Kabe
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER