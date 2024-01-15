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Dünya
AA 15.01.2024 14:40

İsrail Savaş Kabinesi'nde bölünme Gazze'deki İsrailli esirler üzerinden tekrar gün yüzüne çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 100 günü geride bırakırken, Tel Aviv yönetiminin Savaş Kabinesi içindeki bölünme İsrailli esirlerin geri getirilmesini temin edecek olası esir takası mutabakatına ilişkin fikir ayrılıklarıyla tekrar gün yüzüne çıktı.

İsrail Savaş Kabinesi'nde bölünme Gazze'deki İsrailli esirler üzerinden tekrar gün yüzüne çıktı

Haaretz gazetesinin, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, 13 Ocak'ta yapılan Savaş Kabinesi toplantısında, kabine üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la anlaşmaya varılmasını savunurken, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant yalnızca askeri baskının yeni bir anlaşmayı getireceğini dile getirerek itirazda bulundu.

Ulusal Birlik Partisi lideri ve Savaş Kabinesi üyesi Gantz ile partinin kabine üyesi Eisenkot, Hamas'la esirlerin geri getirilmesi için hemen anlaşmaya varılmasına yol açabilecek yeni fikirlerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail yönetiminin, esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini savunan Gantz ve Eisenkot, İsrailli esirlerin hayatlarının tehlikede olduğunu iddia etti.

Netanyahu ve Gallant ise Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki kontrolü sona ermeden saldırıların durdurulmasının İsrail'in güvenlik çıkarlarına zarar vereceğini söyleyerek Gantz ve Eisenkot'a karşı çıktı.

Ayrıca, Haaretz'e konuşan ismi açıklanmayan bir hükümet yetkilisi, şu ana kadar Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varılması için yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedilmediğini, Katar ve Mısır'ın önerilerinin İsrail'in şartlarını karşılamadığını aktardı.

Haberde, Hamas'ın olası bir esir takası mutabakatını Gazze'deki saldırıları sona erdirmek için kullanmak istediği, Tel Aviv yönetimininse sonrasında Gazze'ye saldırılarını devam ettirebilecek daha sınırlı mutabakat arayışı içinde olduğu belirtildi.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken, çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esirin daha olduğu tahmin ediliyor.

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