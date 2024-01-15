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Dünya
AA 15.01.2024 14:39

Fransa'da 2019'da yanan tarihi Notre Dame Katedrali yıl sonunda ziyarete açılacak

Fransa'nın ünlü tarihi mekanlarından olan, 2019 yılında çıkan yangın nedeniyle yıllardır restorasyon çalışmalarının sürdüğü Notre Dame Katedrali'nin yıl sonu itibarıyla kapılarını ziyaretçilere açacağı bildirildi.

Fransa'da 2019'da yanan tarihi Notre Dame Katedrali yıl sonunda ziyarete açılacak

France Info'nun haberine göre, başkent Paris'teki 800 yıllık tarihi mirasın restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Katedralin yeniden inşasından sorumlu kamu kuruluşu Rebatir Notre-Dame de Paris'in Başkanı Philippe Jost çalışmaların tamamlanmasına 11 aydan daha az zaman kaldığını belirtti.

Jost, Notre Dame Katedrali'nin 8 Aralık itibarıyla ibadete ve ziyarete açılacağını duyurdu.

Notre Dame yangını

Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak görülen, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren Katedral'de, 15 Nisan 2019'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık Katedral'in 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çökmüş, bina büyük zarar görmüştü.

Katedral'in restorasyon çalışmaları için dünyanın dört bir yanından 844 milyon avro kadar rekor miktarda bağış toplanmıştı.

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