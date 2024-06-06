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Dünya
AA 06.06.2024 12:21

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz’dan ülkenin kuzeyinde "savaşa hazırlıklı olunması" uyarısı

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in kuzeyine Lübnan'dan yapılan roket saldırısı sonrası bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette yerel yöneticilere savaşa hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz’dan ülkenin kuzeyinde "savaşa hazırlıklı olunması" uyarısı

İsrail haber kanalı Channel 12’ye göre, Lübnan sınır hattında bulunan bazı yerleşim birimlerinin belediye başkanlarıyla bir araya gelen Gantz, "daha zor günler için hazırlıklı olunması" uyarısı yaptı.

Gantz, belediye başkanlarına, "Bugün için şikayet etmeyin çünkü önümüzdeki günler daha sorunlu olabilir. Daha zorlu mücadelelere ve günlere hazır olun, bizi savaşa götürebilir." dedi.

Lübnan'dan Hizbullah tarafından pazar günü roketlerin atılmasının ardından İsrail’in kuzeyindeki bazı alanlarda yangın çıkmıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihat mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

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